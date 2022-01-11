Грузинский бренд Tsikolia анонсировал создание парфюма

Грузинский дизайнер Звиад Циколия сообщил о создании собственного парфюма в рамках бренда Tsikolia. По его словам, проект уже находится в разработке.

Флакон парфюма выполнен в форме глиняного кувшина «квеври». По словам Звиада Циколия, изначально будет 3 разных аромата в 3 разных флаконах. Они будут создаваться специально для бренда Tsikolia и не повторят запах ни одного другого бренда.

Циколия известен своими часами далеко за пределами Грузии. До сих пор он предлагал и ювелирные украшения, также выполненные в форме «квеври».