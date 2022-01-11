Дело о т.н. отмывании денег: решение суда будет оглашено 12 января

В Тбилисском городском суде завершился итоговый процесс по т.н. делу об отмывании денег лидерами партии «Лело для Грузии», банкирами Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесменом Автандилом Церетели, отцом основателя оппозиционного телеканала TV Pirveli Вато Церетели. Решение судья огласит завтра, 12 января, в 11:00.

«Это политическая вендетта. У нас было предложение от Бидзины Иванишвили, кажется, в прошлом году, мол давайте закончим. Знаете, как он хочет? Чтобы все перед ним были в долгу, вот чего он хочет. Либо ты должен быть у него в долгу, либо в его черном списке, чтобы всегда был компромат для давления. Он сумел этого добиться в масштабах всей страны – при помощи СГБ, подкупа, выдачей кредитов на кого-то, я говорю о чиновниках, передачей денег в белом конверте, это все реальность. Если мы не скажем правду в этой стране, мы останемся в этом болоте. Я не хочу в нем быть, уверен и вы тоже», — заявил Мамука Хазарадзе после заседания.

Напомним, Генеральная прокуратура предъявила обвинения основателям TBC Bank Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Им инкриминируют групповую легализацию незаконных доходов в размере 16 754 тысячи долларов.

Напомним, расследование касается транзакции 11-летней давности. Сами основатели банка обвинение категорически отвергают, заявляя о давлении на себя со стороны власти. Стоит также отметить, что в начале июля Мамука Хазарадзе заявил о планах создания общественного движения.