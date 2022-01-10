Грузия-Казахстан: о положении граждан и том, как получить помощь - SOVA

— В каком положении находятся граждане Казахстана в Грузии на сегодняшний день? Какая им оказывается помощь?

— Тех граждан Казахстана, которые уже пропустили свои рейсы, было 538 человек, но всего пассажиров было 620, не все из них были гражданами Казахстана. С 4 по 8 января было задержано несколько рейсов. Рейс в Актау 9 января состоялся. Но пассажиры Air Astana продолжают оставаться в Грузии. Ежедневно около 600 человек находятся под нашим вниманием. Посольство Казахстана в Грузии, казахо-грузинское экономическое объединение и группа волонтеров создали специальные регистрационные формы. Поддержку также оказывает правительство Грузии. Мы совместно координируем процессы. Первое что мы делаем – регистрация на рейс, чтобы потом всех распределить, второе – оказываем помощь тем, кто в ней нуждается (расселение, еда, медицинская помощь). Вчера мы приняли решение делать PCR-тесты бесплатно. Все это организовывается казахо-грузинским экономическим объединением. Кроме того, поддержку оказывают граждане Грузии и средний бизнес. Кто-то делает большие скидки, многие бесплатно предоставляют сервис и размещают у себя туристов. На сегодняшний день в Грузии нет ни одного гражданина Казахстана, у кого бы была проблема с размещением. Проблема заключается лишь в том, что они не знают, когда смогут вернуться домой. По нашей информации в течении недели все рейсы должны быть восстановлены.

-Какие действия необходимо предпринять гражданину Казахстана, который нуждается в помощи в Грузии?

— Обязательно нужно заполнить две формы. Первая касается того, когда они должны были улететь (детали рейса), вторая — в какой помощи они нуждаются. Ссылки на эти формы можно найти на фэйсбук странице посольства Казахстана в Грузии, на странице казахстано-грузинского экономического объединения, также на моей личной Facebook-странице.

— В каком положении находятся граждане Грузии в Казахстане?

-Мы в координации с посольством Грузии в Казахстане, многие граждане Грузии также обращались к нам, когда не могли дозвониться до своих родственников в Казахстане. Все граждане Грузии находятся в полной безопасности, нет лиц, которых бы мы не нашли. В основном это были люди, находящиеся в Алматы. Из Актау уже вылетели все, кто должен был вылететь. Остальные находятся в полной безопасности. Местные семьи в эти дни также приютили у себя некоторых застрявших в Казахстане граждан Грузии.

-Как события, происходящие в Казахстане, могут повлиять на дальнейшее экономическое сотрудничество между Тбилиси и Нур-Султаном?

— Особо сильно не повлияют. Возможно, отношения станут еще лучше, потому что раньше была какая-то инертность в направлении развития логистики в отношении Грузии. В 2006 году, когда они впервые начали инвестировать в Грузию, инвестиции были не особо успешными из-за войны с Россией в 2008 году и экономического кризиса, и идея «коридора к Западу» немного политически устарела. Однако в последние годы значительно возросли частные инвестиции. Я думаю, что Казахстан поймет, что Грузия очень миролюбивая страна, одна из тех, кто поддерживает сейчас их. Так что, думаю, что если логистика уладится, то уладится и двусторонняя торговля. Туризм и так хорошо развивается, думаю, будет только расти. Частные инвестиции тоже будут расти.

Протесты в принципе не усложнили ситуацию с точки зрения экономического сотрудничества. Только разве что отмененные полеты, люди, имеющие бизнес там или здесь, немного застопорились. Но это краткосрочная пауза и краткосрочные убытки, серьезно повлиять на экономические отношения между нашими странами они не должны.