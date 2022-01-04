Посольство США: упразднив Службу госинспектора, власти Грузии подорвали свою подотчетность

Правящая партия подорвала подотчетность правительства Грузии, упразднив Службу госинспектора. Так на законопроект, поддержанный депутатами от «Грузинской мечты», отреагировали в посольстве США в Тбилиси.

В дипмиссии считают, что намеренно или непреднамеренно правящая партия дала понять: ответом на надзор за властями или инакомыслие, пусть даже определенное законом, будет наказание и увольнение.

«На прошлой неделе правящая партия подорвала подотчетность правительства, упразднив Службу государственного инспектора, обязанность которой – расследование случаев насилия со стороны полиции и защита конфиденциальности данных, а также, нанесла ущерб независимости отдельных судей путем внесения поправок в закон «Об общих судах», и ослабила доверие к суду, назначив еще одного судью Верховного суда, что было сделано путем отбора с изъянами. Общественности не предоставили убедительных аргументов в польщу того, почему возникла необходимость принимать эти изменения в спешке, без надлежащих консультаций».

Особую озабоченность в посольстве вызвала недостаточная прозрачность обсуждения и анализа законодательных изменений. В дипмиссии подчеркивают, что Соединенные Штаты последовательно поддерживают суверенитет и стабильность Грузии посредством программ долгосрочного сотрудничества в области безопасности и экономического развития. Но сильные демократические институты и приверженность верховенству закона – это лучшая защита Грузии от российской агрессии.

«Шаги, ослабляющие демократические институты, такие как судебная система или независимые надзорные ведомства, наносят ущерб устремлениям Грузии в НАТО и ЕС и подрывают основные свободы, являющиеся фундаментом грузинской культуры и общества», — говорится в заявлении посольства США.