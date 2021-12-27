В Тбилиси прошла акция против повышения цен на общественный транспорт

В Тбилиси прошла акция против повышения цен на муниципальный транспорт. Политики и гражданские активисты собрались на площади Свободы, рядом с зданием бывшей мэрии.

«Грузинская мечта нас душит. Душит экономически, увеличение цен на транспорт вдвое как раз является подтверждением тому < > В историю эта власть должна быть вписана не как власть, помогающая своему народу, а как власть душившая его», — заявил Анна Долидзе.

Напомним, с 1 февраля в Тбилиси будет запущена система безлимитных абонементов на общественный транспорт. Об этом на заседании городского правительства заявил мэр столицы Каха Каладзе. По его словам, с 5 января специальные карты на метро, ​​автобусы и маршрутки будут доступны в кассах метрополитена и в экспресс-филиалах Bank of Georgia.