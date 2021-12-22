В Тбилиси вводят систему безлимитных абонементов на общественный транспорт

С 1 февраля в Тбилиси будет запущена система безлимитных абонементов на общественный транспорт. Об этом на заседании городского правительства заявил мэр столицы Каха Каладзе. По его словам, с 5 января специальные карты на метро, ​​автобусы и маршрутки будут доступны в кассах метрополитена и в экспресс-филиалах Bank of Georgia.

Стоимость безлимитной 90-минутной карты на любой вид муниципального транспорта составит 1 лари (около 32 центов). Однодневный абонемент будет стоить 3 лари (около 1 доллара). Кроме того, будут доступны безлимитные карты: