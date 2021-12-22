В Тбилиси вводят систему безлимитных абонементов на общественный транспорт

С 1 февраля в Тбилиси будет запущена система безлимитных абонементов на общественный транспорт. Об этом на заседании городского правительства заявил мэр столицы Каха Каладзе. По его словам, с 5 января специальные карты на метро, автобусы и маршрутки будут доступны в кассах метрополитена и в экспресс-филиалах Bank of Georgia.
Стоимость безлимитной 90-минутной карты на любой вид муниципального транспорта составит 1 лари (около 32 центов). Однодневный абонемент будет стоить 3 лари (около 1 доллара). Кроме того, будут доступны безлимитные карты:
- на неделю – 20 лари (6,5 долларов);
- на месяц – 40 лари (13 долларов);
- на 3 месяца – 100 лари (32 доллара);
- на полгода – 150 лари (почти 50 долларов);
- на год – 250 лари (около 80 долларов).