«Кремлевская симметрия»: Москва объявила двух немецких дипломатов персонами нон грата

Россия объявила двух сотрудников посольства Германии в Москве персонами нон грата. Это решение в МИД РФ назвали «симметричным ответом на недружественное решение правительства Германии».

«Недружественным» в Москве считают высылку двух российских дипломатов из Германии, которая произошла после того, как 15 декабря берлинский суд приговорил к пожизненному заключению гражданина России Вадима Красикова, обвиняемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

«20 декабря в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр. Послу ФРГ было сообщено об объявлении персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства Германии в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое недружественное решение правительства ФРГ», – говорится в сообщении МИД.

Напомним, 15 декабря стало известно, что суд в Германии приговорил обвиняемого в убийстве Хангошвили россиянина Вадима Соколова, известного также как Вадим Красиков, к пожизненному заключению. Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство было совершено по поручению российских госструктур.

После приговора глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия считает данное убийство «нарушением права и суверенитета» и объявила о высылке двух сотрудников российского посольства. В Москве в ответ сказали, что считают дело политизированным.

40-летний уроженец Панкисского ущелья Грузии Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине 23 августа 2019 года. По факту убийства немецкие правоохранители задержали гражданина РФ с документами на имя Вадима Соколова (Вадим Красиков). Москва какую-либо причастность к преступлению категорически отрицала. Но западные СМИ неоднократно писали о российском следе.