Захарова: дело об убийстве гражданина Грузии Хангошвили – политизировано

Дело об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году является политизированным. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Так она прокомментировала решение министерства иностранных дел Германии выслать российских дипломатов в связи с расследованием.

«Вчера Берлин объявил о том, что высылает двух российских дипломатов именно в связи с вынесенным решением по данному делу. Как мы все понимаем, дело, мягко говоря, политизированное и оторванное от какого-либо представления о законности, праве. Мне кажется, тут стоит еще раз просто прочитать заявление адвоката российского гражданина [приговоренного по делу], и многое становится понятно», — сказала Захарова, передает ТАСС.

Напомним, 15 декабря стало известно, что суд в Германии приговорил обвиняемого в убийстве Хангошвили россиянина Вадима Соколова, известного также как Вадим Красиков, к пожизненному заключению. Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство было совершено по поручению российских госструктур. После приговора глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия считает данное убийство «нарушением права и суверенитета» и объявила о высылке двух сотрудников российского посольства.

40-летний уроженец Панкисского ущелья Грузии Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине 23 августа 2019 года. По факту убийства немецкие правоохранители задержали гражданина РФ с документами на имя Вадима Соколова (Вадим Красиков). Москва какую-либо причастность к преступлению категорически отрицала. Но западные СМИ неоднократно писали о российском следе.