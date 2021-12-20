Нико Каджая занял четвертое место на детском конкурсе «Евровидение 2021»

Конкурсант из Грузии Нико Каджая занял четвертое место в детском песенном конкурсе «Евровидение 2021». Нико выступал под вторым номером с песней Гиги Кухианидзе «Давай посчитаем улыбки» (Let’s Count The Smiles).

По результатам голосования жюри Нико получил 104 балла, а 59 – по результатам зрительского голосования. В сумме Нико Каджая набрал 163 балла.

Победительницей «Детского Евровидения» в этом году стала участница из Армении, 14-летняя Малена. По данным организаторов, в зрительском голосовании приняли участие жители 199 стран.

Конкурс прошел 19 декабря 2021 года в Париже, в концертном зале La Saint Musical в Париже. В нем приняли участие представители из 19 стран. Право на проведение финала Франция получила после победы своей представительницы Валентины с песней J’imagine в прошлом году.