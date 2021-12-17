Россия требует отозвать решение о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО

Российская Федерация требует отзыва решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, Москва, в частности, отрицает саму возможность постановки вопроса о вступлении Украины в НАТО. Дипломат подчеркнул, что можно обсуждать все «за» и «против», но Россию не устраивает этот факт в принципе.

Только после отмены решения Бухарестского саммита можно будет говорить о каких-то шагах в правильном направлении: «Готовности к этому со стороны Запада нет. Поэтому мы в своих предложениях, которые сформулированы комплексно, всеобъемлюще поставили перед США, прежде всего, также их союзниками, целый ряд вопросов, требующих срочнейшего решения».

Рябков заверил, что предложения Москвы о гарантиях безопасности – это не ультиматум Западу. Но при этом дал понять, что серьезность этих предупреждений нельзя недооценивать. Он также заявил, что за последнее время ситуация с безопасностью в Европе, Евроатлантике «сильно ухудшилась».

«Связано это с серией целенаправленных действий США и их союзников по НАТО, которые в обобщенном виде могут быть названы попыткой подрыва безопасности России, попыткой создать вокруг нас враждебную среду. Мы с этим не можем мириться», — сказал замглавы МИД РФ, добавив, что пока реакция Соединенных Штатов и НАТО на предложения России о гарантиях безопасности не обнадеживает.