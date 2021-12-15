Президент Грузии: несмотря на усилия Мишеля, Грузия остается в состоянии поляризации

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что международные наблюдатели положительно оценили прошедшие в Грузии выборы в органы местного самоуправления. Об это глава государства заявила France 24.

По словам Зурабишвили, большую роль в этом сыграла избирательная реформа, проведенная в стране.

«Не думаю, что оценки организаций, наблюдавших за выборами, были негативными, напротив. Избирательная администрация и избирательная реформа, которая им предшествовала и более того, была осуществлена на основании рекомендаций ODIHR, принесла результаты, и избирательная администрация заслужила одобрение.

Главное не то, прошли выборы хорошо или плохо, главное то, что несмотря на выборы, на усилия Шарля Мишеля, мы остаемся в крайне поляризованной ситуации», — сказала президент.

Зурабишвили напомнила о своем намерении примирить политический спектр Грузии, но подчеркнула, что это ее обязательство, а не правительства.

«Я советую вам послушать выступление, которое я записала для саммита демократии, в котором обязательства, которые Грузия берет на себя в конце этого саммита, и которые представляют собой еще одно доказательство намерений по углублению и продолжению реформы системы правосудия и избирательной системы. Я, как президент страны, взяла на себя обязательство и это не обязательство правительства, это мое обязательство. Это начало процесса примирения и справедливости, это тот путь, который некоторые страны уже прошли и на мой взгляд сегодня он существенен для Грузии», — сказала Зурабишвили.