Президент Грузии пригласила оппозицию на новогоднее торжество во дворце Орбелиани

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила оппозиционных политиков на новогодний прием во дворец Орбелиани. В администрации главы государства пока не уточняют детали торжества.

Как заявила депутат парламента 10-го созыва Саломе Самадашвили телеканалу Formula, оппозиция должна принять приглашение.

«Я получила приглашение на этот прием. Думаю, что сегодня, когда мы говорим о правильном политическом спектре, нужно начать какой-то диалог, чтобы вывести нашу страну из состояния поляризации, разрушающей будущее нашего государства. Инициатором начала этого диалога стала президент Грузии. Думаю, с моей стороны будет правильным принять участие в этом мероприятии», — сказала Самадашвили.

По словам члена «Национального движения» Георгия Ботковели, партия готова принять приглашение и положить конец политическому кризису в стране.

«На институт президента возложены важные функции. У института президента есть возможность своими решениями обеспечить совместное преодоление политического и экономического кризиса в этой стране, однако, никаких эффективных шагов в этом направлении мы пока не видим. Мы готовы к приглашению, не ради торжества, а для того, чтобы положить конец политическому кризису в стране», — сказал Ботковели.

Напомним, 10 декабря на саммите демократии в США президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о том, что «поляризацию и ненависть необходимо преодолеть, и как президент Грузии она начнет общенациональный инклюзивный процесс».