Гурам Гвасалия стал креативным директором модного дома Vetements. Об этом дизайнер сообщил в своем Instagram-аккаунте, начав обращение со слов «Всему свое время. Пришло время и мне выйти в свет!».

Согласно информации, Гвасалия официально возглавит дом с осенней коллекции 2022 года.

Добавим, что когда в 2014 году был основан Vetements, Гурам Гвасалия и его брат Демна Гвасалия были партнерами. Гурам занимался бизнес-стороной и работал в качестве генерального директора, а Демна разрабатывал дизайн и возглавлял дизайнерский коллектив Vetements. Когда в 2015 году Демна стал креативным директором Balenciaga, он остался на должности дизайнера в Vetements, пока не ушел, чтобы сосредоточиться исключительно на Balenciaga в 2019 году. С тех пор Vetements работал с коллективом, которому доверял свои коллекции.

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С новой должностью Гурама Гвасалия в его ведении оказались как творческая, так и деловая стороны Vetements. Это выбор, написал он в своем заявлении, призванный продемонстрировать не только то, что оба направления могут жить в гармонии, но и то, что творчество не ограничивается теми, кто имеет классическое образование в области дизайна одежды.

«Я мог бы сделать это тайно, поскольку я очень закрытый человек. Но я чувствовал, что должен выступить публично, ради детей, которые мечтают о моде, но боятся сказать об этом своим родителям, которые не одобрят этого. Ради всех детей, у которых нет средств, чтобы оплатить модные школы дизайна с их 50-100 тысячами в год за обучение. Тем, кто вынужден работать днем, чтобы оплачивать счета, а по ночам самостоятельно изучать дизайн. Для тех, кто происходит из неблагополучных семей и чувствует, что никогда не будет принадлежать к этому миру моды. Это все моя история. Я беженец. Моя семья потеряла все, что у нас было, во время войны. Никто из нас не говорил ни на одном языке, когда мы бежали в Европу. Мы жили в лагерях для беженцев. Поступить в школу моды для меня не было вариантом, родители никогда бы не одобрили этого, так как мой брат уже считался пропавшим, а я была единственной надеждой прокормить семью. Но я хочу сказать всем, кто это прочитает: ничто из этого не должно определять или ограничивать ваш потенциал.