Грузинский фильм «Брайтон 4» получил приз на Red Sea International Film Festival

Фильм грузинского режиссера Левана Когуашвили «Брайтон 4» получил приз на кинофестивале Red Sea International Film Festival, прошедшем в Саудовской Аравии.

Денежный приз составляет 100 тысяч долларов. Приз Левану Когуашвили передал председатель жюри, известный итальянский режиссер Джузеппе Торнаторе.

В состав жюри вошли итальянский оскароносный режиссер Джузеппе Торнаторе, тунисский актер Ханд Сабри, американо-палестинский режиссер, писатель, актер и продюсер Шериен Дабис, основатель Международного кинофестиваля Morelia Даниела Мишель и саудовский режиссер Абдулазиз Алшлахей.

«Брайтон 4» уже был представлен на многих международных кинофестивалях и получил несколько престижных наград. Одна из последних – победа в трех номинациях на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), а также победа в категории «Лучший фильм» на Международном фестивале азиатских фильмов (AWFF).

Лента рассказывает историю эмигрировавшего в США грузинского борца. В главной роли – двукратный олимпийский чемпион Леван Тедиашвили. Примечательно также, что картина стала последней работой Кахи Кавсадзе в кино. Актер играет бывшего оперного певца, вынужденного работать в Америке швейцаром. «Брайтон 4» – результат сотрудничества пяти стран: Грузии, России, Болгарии, Монако и США. Сопродюсер картины – Общественный вещатель Грузии.