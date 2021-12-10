Президент Грузии на саммите Байдена: демократии объявлена война

Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в «Саммите за демократию», организованную президентом США Джо Байденом. Конференция прошла в онлайн-формате. В своем выступлении Зурабишвили рассказала о вызовах, перед которыми стоит человечество. Предлагаем полный перевод речи главы грузинского государства.

«Я хотела бы поблагодарить президента Байдена за организацию столь важного саммита.

Невозможно было придумать более подходящий момент для запуска этой инициативы, поскольку сегодня демократия сталкивается с серьезными вызовами и новыми угрозами, так что мы могли бы сказать, что демократии объявлена ​​война.

Война, которой всем нам необходимо противостоять с большей политической волей и решимостью, с большим консенсусом в наших обществах и с большей солидарностью между странами.

Каждый день демократии во всем мире сталкиваются с серьезными угрозами, которые направлены на подрыв внутреннего прогресса, бросая вызов основанному на законах международному мировому порядку:

Неразрешенные конфликты, военные столкновения, территориальные споры, оккупация и замороженные конфликты препятствуют процессу демократизации, бросают вызов международному порядку, миру и стабильности.

Кроме того, появились новые и нетрадиционные угрозы, направленные в первую очередь на демократические институты. Демократии по всему миру сейчас сталкиваются с методами гибридной войны, которые включают кибератаки, дезинформацию, целенаправленное экономическое давление и принуждение, и это лишь некоторые из них.

Новые угрозы, такие как Covid-пандемия, также ставят под сомнение способность демократий найти правильный баланс между защитой здоровья общества и сохранением индивидуальных свобод.

Наконец, что не менее важно, демократии также подвергаются атакам изнутри. Поляризация, фейковые новости и язык вражды не только разжигают внутренние разногласия, но и подрывают государственные институты и демократические процессы, включая доверие к выборам или СМИ, которые являются двумя столпами демократии.

Грузия в той или иной степени подвержена всем этим угрозам: Россия до сих пор оккупирует 20% ее территорий, где права человека и демократия игнорируются.

Как маленькая страна, мы еще более уязвимы для всех гибридных угроз и еще больше нуждаемся в международной солидарности.

А недавнее прошлое показало, что поляризация напрямую повлияла на наши демократические институты и процессы.

Вот почему мы чувствуем потребность откликнуться на эти вызовы, отреагировать на них и продвинуться по пути, избранному Грузией 30 лет назад, который привел нас через многочисленные трудности к демократии, стабильности и прогрессу.

Этот путь оказался успешным и сделал Грузию надежным партнером НАТО и ассоциированным партнером Евросоюза.

В этом свете правительство Грузии обязалось провести следующие реформы, а именно:

Провести дальнейшую судебную и избирательную реформы посредством инклюзивного процесса.

Принять новую Национальную стратегию в области прав человека, Национальный план действий по борьбе с насилием в отношении женщин и национальный концептуальный документ по расширению экономических прав и возможностей женщин.

Эти шаги важны.

Я с нетерпением жду возможности сообщить о них в следующем году, поскольку они отражают историческую приверженность Грузии демократической консолидации.

Но эти обязательства, какими бы важными они ни были, останутся недостаточными и ошибочными, если мы не найдем способ преодолеть поляризацию, ненависть и раскол, охватившие нашу страну – и мы не исключение.

Поэтому как президент Грузии я обязуюсь инициировать инклюзивный процесс, общенациональный диалог с участием всего общества, чтобы найти способ достичь общего понимания недавней истории, помочь исцелить боль и двигаться вперед.

Если мы не перестроим публичный дискурс об основах взаимного уважения до тех пор, пока мы не сможем говорить о прошлом и не понять, что произошло, мы не сможем возобновить связи, объединяющие нас, позволившие найти нашу идентичность и проецировать себя в будущее с уверенностью.

И это более верный путь к консолидированной демократии, которой никто не сможет бросить вызов или угрожать».