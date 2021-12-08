Президент Грузии выразила солидарность с Украиной

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила солидарность с Украиной на фоне угрозы вторжения со стороны России. Глава государства сделала специальное заявление.

«Я хотела бы отреагировать на тревожную ситуацию на границе с дружественной нам страной и членом «Ассоциированного трио» ЕС и подтвердить нашу полную поддержку и приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

Хочу выразить солидарность с украинским народом, с которым нас связывает историческая дружба, а после восстановления независимости – общий путь по преодолению советского прошлого, построению нового современного государства и европейской интеграции. Я верю, что Украина справится с существующей напряженностью и угрозами, и никто и ничто не заставит ее сойти с избранного пути. Я также считаю, что мирным переговорам нет альтернативы и что достижение мира и стабильности отвечает интересам всех сторон».

Саломе Зурабишвили также выразила сожаление, что в последнее время грузинское общество больше озабочено «акциями узкого политического значения и местью друг другу», чем тем, что на ее взгляд, обязано делать: заинтересоваться происходящим вокруг страны – «будь то дальнейшее развитие событий после конфликта между двумя нашими соседями, или сегодняшняя ситуация, сложившаяся на украинской границе».

«Это то, что должно нас интересовать и волновать, поскольку мир и развитие для нас и нашего региона неразрывно связаны друг с другом», — заключила президент Грузии.