Министр образования: Иванишвили личность исторического значения, он будет достойно представлен в учебниках

Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели ответил на критику в адрес двух новых учебников по истории для 9-х классов, одобренных ведомством.

Чхенкели считает, что основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили должен быть достойно представлен в новейшей истории Грузии.

«Прежде всего, я хотел бы прояснить, что категорически недопустимо распространение ложной информации от лиц, которые участвовали в умышленном разрушении системы образования и науки при предыдущем правительстве. Кроме того, я хотел бы напомнить общественности, что процесс рассмотрения жалоб на учебники полностью прозрачен, и во время процесса рассмотрения жалоб каждый имеет возможность ознакомиться с образцами представленных учебников и высказать свое мнение. Наши ведущие специалисты принимают участие в процессе аттестации, поэтому наши учебники высокого качества < > Конечно, господин Бидзина Иванишвили — личность исторического значения и чрезвычайно большой благотворитель. Поэтому в новейшей истории Грузии г-на Бидзину Иванишвили нужно представить достойно, так и будет в соответствующих учебниках», — сказал министр.