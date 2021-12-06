Учат в школе: почему в Грузии протестуют против новых учебников по истории

В Грузии зреет очередной протест, на этот раз связанный со сферой образования. Часть общественности оказалась возмущена некоторыми выдержками из новых учебников по истории для 9-х классов, которые прошли грифирование Минобразоания. В частности, недовольные заявляют, что включать в учебник лиц, вовлеченных в текущие политические процессы, некорректно.

В 2020-2021-х годах ведомство утвердило два учебника, изданные Logos Press и Diogen, пишет Tabula.ge.

В учебнике, опубликованном Diogen о Бидзине Иванишвили, говорится, что демократические процессы при нем стали необратимыми.

«Демократические тенденции в Грузии приняли необратимый характер, проявлением этого были парламентские выборы 2021-го, когда правящая партия «Единое национальное движение» проиграла, а оппозиционная «Грузинская мечта» одержала победу. Главой правительства, премьер-министром стал основатель «Грузинской мечты», известный грузинский благотворитель и меценат Бидзина Иванишвили. Несмотря на смену власти, европейский курс Грузии не поменялся, наоборот, интеграция еще более углубилась. Грузия стала ассоциированным членом ЕС».

В учебнике также рассказывается о «Революции роз» и третьем президенте Грузии Михаиле Саакашвили.

«Михаил Саакашвили был избран населением президентом Грузии в январе 2004 года. Новому правительству удалось побороть коррупцию. Реформы были проведены почти во всех сферах (полиция, суд, образование и т. д.). Сильный удар был нанесен по криминальным авторитетам».

В учебнике, составленном издательством Logo Press, «западный курс Грузии неизменен». В нем также говорится о парламентских выборах 2012 года и первом прецеденте мирной передачи власти. Приводится биография Иванишвили и отрывки из плана действий правительства, внесенного Иванишвили в парламент в 2021 году.

«Бидзина Иванишвили: бизнесмен, меценат и политик. В 1988 году он основал кооператив «Агропрогресс», который впоследствии превратился в предпринимательскую компанию. В 1990 году он основал банк «Российский кредит». В 1955 году он основал благотворительный фонд «Карту». «До того, как заняться политикой, он финансировал проекты по охране и реставрации культурного наследия, а также оказывал финансовую помощь государственным учреждениям. Он был премьер-министром Грузии в 2012-2013 годах. В 2012 году он основал политическую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», лидером которой был до 2021 года», — читаем в книге.

В том же учебнике есть раздел, посвященный «Революции роз», и краткая биография Михаила Саакашвили. В книге также приводится биография бывшего премьер-министра Зураба Жвания, собраны сведения о бывших президентах Эдуарде Шеварднадзе и Звиаде Гамсахурдиа.