Публичный реестр зарегистрировал партию Alt-Info

Национальное агентство публичного реестра зарегистрировало партию, основанную прокремлевской медиа-платформой Alt-Info. Политический субъект носит название «Консервативное движение».

Решение вступило в силу 7 декабря. Председателем партии указан Зураб Махарадзе, генеральным секретарем — Георгий Кардава.

Напомним, учредительный съезд «Консервативного движения» прошел в Тбилиси 22 ноября. На съезде были избраны члены политсовета партии и его председатель.

26 ноября публичный реестр Грузии приостановил регистрацию партии. Как говорилось в решении ведомства, документы, представленные для регистрации «Консервативного движения», не отвечали всем требованиям.