На министериале ОБСЕ Группа друзей Грузии осудила российскую оккупацию

В рамках 28-й встречи министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме (Швеция) Группа друзей Грузии призвала Российскую Федерацию немедленно выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня, отвести войска на довоенные позиции и не препятствовать созданию международных механизмов безопасности в регионе. Об этом сообщает министерство иностранных дел Грузии.

В заявлении Группы друзей подчеркивается поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии и выражается озабоченность по поводу российской оккупации. Россию также призывают отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

Авторы обеспокоены также созданием общего социально-экономического пространства между Москвой и Сухуми, а также соглашением с Цхинвали о т. н. двойном гражданстве. Эти действия расцениваются как де-факто аннексия. Говорится в заявлении Группы друзей и о дискриминации этнических грузин в оккупированных регионах. В нем также содержится призыв немедленно освободить осужденного в Абхазии Ираклия Бебуа и других незаконно задержанных лиц.