Лиза Ясько: если Саакашвили вам не нужен, верните его в Украину, он нужен нам

«Если Михаил Саакашвили вам не нужен, верните его в Украину, он нужен нам». Такое заявление сделала депутат Верховной Рады и новая спутница экс-президента Грузии Лиза Ясько после посещения политика в военном госпитале в Гори.

По ее словам, на судебном заседании 2 декабря стало ясно, что власти хотят убить Саакашвили, приговорив к многим годам лишения свободы. Депутат Рады также отметила, что экс-президент по-прежнему ощущает слабость, он был вынужден несколько раз прилечь.