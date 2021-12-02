Процесс над президентом: Саакашвили на слушании по «делу о пиджаках»

Сегодня, 2 декабря, третий президент Грузии Михаил Саакашвили уже во второй раз после возвращения в Грузию явился в суд. Он присутствует на слушании по делу о т.н. пиджаках. Саакашвили обвиняют в растрате бюджетных средств. В частности, речь идет о растрате более 8,8 миллиона лари в период с сентября 2009 года по февраль 2013 года. Уже по сложившейся традиции, у стен Тбилисского городского суда сторонники Саакашвили проводят акцию протеста.

«Я не стану обращаться к этому суду. Вы видите, что Иванишвили боится того, что я буду говорить с обществом. В первую очередь хочу поприветствовать представителей СМИ, я считаю, что вы настоящие герои. Хочу поблагодарить вас, т.к. львиная доля в том, что я жив – принадлежит вам».

«Недавно я услышал критику моего предыдущего выступления, мол мы слышали речь человека, застрявшего в 2003 году. К сожалению, страну вернули в 2003 год. Также хочу сказать, что была критика о том, почему я не выразил больше извинений и большего раскаяния.

Они призывали меня не просто к раскаянию, они вели себя так, как представители узурпаторской власти, как делал Сталин. Людей заставляли признавать вину, а потом расстреливали на основании этой самой признанной вины. По отношению к этим людям я не испытываю никакого раскаяния. Что касается остальной части общества, разумеется, мне нужно о многом с ним поговорить».

«Не лучше ли, чтобы и вы меня поддержали и смело сказали, что весь этот процесс является фарсом и историческим позором страны. Не лучше ли, чтобы вы потребовали моего освобождения из плена и в этой стране были справедливый суд, где нет этих актеров, а есть настоящие судьи и прокуроры. Как мне еще доказать. Я приехал и засунул голову прямо в пасть волка. Я готов предстать перед настоящим судом и пусть он вынесет мне приговор».

«Должна быть полностью изменена судебная власть, необходимо всех уволить, упразднить СГБ, полностью упразднить, закрыть, поставить большой замок, открыть на этом месте дискотеку, если кому-то нравится проводить время в таком месте. Необходимо полностью изменить прокуратуру, их ничего не исправит. Исправить из так же невозможно, как выпрямить хвост собаки, как говорится в грузинской пословице».

«Я не могу принять несправедливость, я не могу принять оскорбление, я не могу принять упоминание слова «коррупция» в привязке к Саакашвили, потому что у Всемирного банка был единственный случай, когда он опубликовал книгу о преодолении коррупции в стране. Это удалось только одной стране, и это была Грузия, об этом издали книгу. Генеральный прокурор Голландии пригласил меня в Генеральную прокуратуру, в настоящую прокуратуру, а не в это уродство, прочитать голландским прокуратурам лекцию о борьбе с коррупцией и, конечно, это не дает покоя Иванишвили. Кроме того, пригласили 9 бывших прокуроров в отставке, потратили бюджетные деньги, два миллиона, это почему-то не было растратой, хоть что-то найдите на Саакашвили, а они развели руками, извините, мол, мы ничего не нашли, ходили два года бессмысленно».