Посол США: Грузия должна сама решать, в какой альянс вступать

Грузия – суверенное государство, которое имеет право само решать, частью какого альянса оно хочет быть для защиты своей территории. Об этом заявила посол США в Тбилиси Келли Дэгнан.

По словам дипломата, генсек НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен предельно ясно зафиксировали свою позицию на министериале альянса в Риге. Решение Бухарестского саммита от 2008 года о том, что Тбилиси и Киев станут членами НАТО, неизменно.

«Генеральный секретарь НАТО Столтенберг и госсекретарь США Блинкен сделали очень четкие комментарии на встрече министров иностранных дел НАТО на этой неделе. Это послание, которое остается неизменным каждый год в течение последних 13 лет, о том, что Грузия и Украина станут членами альянса. Странно, что Россия выступает против этого сейчас, особенно с учетом того, что Россия сама подписала Стамбульскую конвенцию в 1990-х годах, по которой все соглашались, что суверенные страны имеют право решать и определять свои военные альянсы. Грузия также имеет право самостоятельно решать, в какие военные или любые другие организации хочет вступить».

По словам Келли Дэгнан, учитывая текущую мобилизацию российских сил вдоль границ Украины, реальная угроза исходит именно с севера, а не со стороны НАТО. «Это ни в коем случае не представляет угрозы для России», — добавила посол США.