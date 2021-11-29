Саакашвили: если бы не омбудсмен, я бы не стоял перед вами живым

Выступая на слушании в Тбилисском городском суде, бывший президент Михаил Саакашвили поблагодарил Народного защитника Нино Ломджария и подчеркнул, что именно ее мужество спасло ему жизнь.

Михаил Саакашвили также благодарит лидера «Единого национального движения» Нику Мелиа и своих сторонников:

«Если бы не смелость Нино Ломджария и принципиальность членов ее совета, меня бы не было здесь сегодня, я не стоял бы здесь живым. Именно она вместе с центром «Эмпатия» и, разумеется, вместе с множеством людей, вышедших на улицы, спасла не только мою жизнь, но и жизни других голодающих. Я очень благодарен Нике Мелия, который не повелся на провокацию, которая готовилась в связи с моим пребыванием в Глдани (в больнице при 18-м пенитенциарном учреждении — прим.ред). Организаторы провокации хотели с одной стороны убить меня, а с другой нейтрализовать все, огромное спасибо «Единому национальному движению», которое очень сдержанно проявляет огромный боевой дух», — заявил Саакашвили.

Напомним, 16 ноября Народный защитник Грузии сформировала экспертную группу, которая спустя день выдала заключение о необходимости немедленного перевода экс-президента в соответствующее медицинское учреждение. Несмотря на то, что как члены консилиума, так и Омбудсмен лично подвергались нападкам со стороны правительства, ЕСПЧ принял заключение и выдал постановление немедленно оказать Саакашвили соответствующую медицинскую помощь. 19 ноября экс-президента перевели в военный госпиталь в Гори, он прекратил голодовку.