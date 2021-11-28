Омбудсвумен Грузии: признание и хейт

Практически ни одно громкое событие последних лет в Грузии не обходилось без вовлечения аппарата Народного защитника. А в полуторамесячной эпопее с Михаилом Саакашвили омбудсмен вообще стала одной из ключевых фигур, сумевших добиться госпитализации третьего президента в соответствующую клинику, после чего он прекратил голодовку, а обстановка в целом несколько разрядилась. Впрочем, выступая на стороне защиты прав и свобод, Нино Ломджария сильно разгневала «Грузинскую мечту». В этом выпуске SOVA-блога Хатуна расскажет об институте Омбудсмена Грузии и о политическом феномене Girl power.