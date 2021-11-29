МВД: на акции в поддержку Саакашвили задержаны 15 человек

На акции в поддержку Михаила Саакашвили, что параллельно слушаниям по делу о событиях 7 ноября 2007 года проходит у здания Тбилисского городского суда, к этому времени уже задержаны 15 человек. Информацию распространяет МВД Грузии.

В ведомстве заявили, что акция протеста вышла за рамки мирного собрания и нарушила допустимые законом нормы.

«Полиция применила соразмерную силу и специальные средства против протестующих, которые не подчинялись законным требованиям правоохранителей и оказывали сопротивление насильственными методами», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что полицейские использовали в отношении митингующих перцовые спреи.