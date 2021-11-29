На акции у Тбилисского городского суда задержан Гиги Угулава

На акции, проходящей у Тбилисского городского суда, задержан Гиги Угулава. Как сообщили в патрульной полиции, политик был арестован за неподчинение законному требованию сотрудника полиции в соответствии со статьей 173 Кодекса об административных правонарушениях.

Напомним, в суде продолжается слушание по делу о событиях 7 ноября 2007 года (разгон мирной акции и вторжение в офис телекомпании «Имеди»), на заседании впервые после возвращения в Грузию присутствует экс-президент Михаил Саакашвили.

Обстановка на митинге накалилась практически сразу. Сотрудники правоохранительных органов, мобилизованные на месте, применили в отношении нескольких участников митинга перцовый спрей, пострадали несколько человек, один молодой человек потерял сознание и был доставлен на носилках в отделение скорой помощи.