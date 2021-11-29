Посол США: я рада, что здоровье Саакашвили позволило ему посетить суд

Посол США Келли Дэгнан прокомментировала присутствие третьего президента Грузии Михаила Саакашвили на заседании суда по делу о событиях 7 ноября 2007 года.

По словам дипломата, участие в судебном процессе — право обвиняемого, кроме того она выразила надежду, что сторонники Саакашвили будут действовать ответственно.

«Я очень рада, что состояние здоровья Михаила Саакашвили позволяет ему присутствовать на судебном заседании. Он имеет право на справедливое судебное разбирательство, которое включает личное присутствие, если он того пожелает, поэтому я рада, что он может посетить суд, надеюсь, его сторонники будут действовать ответственно. У них, конечно, есть право на мирный протест, но ключевое слово здесь — «мирный», — сказала Келли Дэгнан.