Саакашвили будет присутствовать на заседании суда по делу о событиях 7 ноября 2007

В Пенитенциарной службе Грузии сообщают, что на судебном процессе по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании «Имеди» будет присутствовать третий президент Грузии Михаил Саакашвили. Рассмотрение дела пройдет сегодня, 29 ноября.

Территория у Тбилисского городского суда полностью оцеплена полицией. У здания собрались сторонники Саакашвили, однако во двор их не пускают.

Напомним, после возвращения в Грузию Саакашвили неоднократно было отказано в присутствии на заседаниях. Как заявляли в Минюсте — из соображений безопасности. Против экс-президента в Грузии возбуждено сразу несколько уголовных дел. По некоторым из них приговор уже вынесен.