243298760 305654644315839 8770340127121201023 n #новости Единое Национальное Движение, Леван Бежашвили, Михаил Саакашвили

«Национальное движение» проведет акцию в день суда над Саакашвили

SOVAОт

«Единое национальное движение» призывает своих сторонников собраться 29 ноября перед зданием Тбилисского городского суда, где будет проходить процесс над Михаилом Саакашвили. Бывший президент проходит по делу о разгоне демонстрации 7 ноября 2007 года.

«Мы призываем сторонников и людей, которые переживают за ситуацию и несправедливость в стране, прийти и протестовать против беззакония, которое творится на примере Михаила Саакашвили», — заявил на брифинге член ЕНД Леван Бежашвили, добавив, что альтернативы акциям протестам нет.

Он также выразил надежду, что третьему президенту Грузии позволят принять участие в процессе.

«Мы надеемся, что Пенитенциарная служба и правительство смогут взять на себя ответственность и обеспечить присутствие Саакашвили на суде, где у него будет возможность обратиться как к общественности, так и к суду и изложить свою правду. Исходя из правовых аргументов дело абсолютно необоснованно. Единственная ответственность, которую Саакашвили мог взять на себя по делу 7 ноября, — это политическая ответственность. И все прекрасно знают, что после 7 ноября он взял на себя политическую ответственность, подал в отставку и назначил новые президентские выборы, чего никто в истории этой страны не делал», — сказал Бежашвили.

Оппозиционер также пообещал, что борьба за освобождение Саакашвили будет непрекращаюсейся. По его словам, это общественный заказ – добиться справедливости и освобождения экс-президента из «незаконного политического заключения режима Иванишвили».

Напомним, предыдущее заседание суда по делу 7 ноября состоялось 11 октября. Тогда Михаилу Саакашвили не дали возможности присутствовать в суде.

Саакашвили требует, чтобы к нему пускали депутатов

SOVA

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