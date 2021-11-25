Саакашвили требует, чтобы к нему пускали депутатов

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили требует, чтобы членов парламента пропускали в военный госпиталь в Гори, где он проходит реабилитацию после голодовки. Экс-глава государства требует, чтобы уже с 26 ноября его могли навещать депутаты.

«Уже неделю ко мне не пускают членов парламента от «Национального движения» и других партий. Стоящие у моей палаты представители Службы госбезопасности в последние дни начали терроризировать находящийся здесь медицинский персонал. Обыскивают их и проводят собеседования вперемешку с угрозами, чтобы я через них не передавал обществу свои послания».

По словам Саакашвили, если с завтрашнего дня к нему не начнут пускать депутатов, он откажется от курса лечения и будет принимать лишь те медикаменты, которые были прописаны до его «попадания в плен».