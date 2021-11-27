У офиса «Грузинской мечты» прошла акция гражданских активистов

Перед центральным офисом правящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси прошла акция протеста гражданских активистов. Участники митинга, члены движения «Измени» принесли с собой российские рубли с изображением основателя партии Бидзины Иванишвили – как символ того, что бизнесмен, по их мнению, проводит в Грузии интересы Москвы.

Манифестанты также держали в руках плакаты с надписями «Мечта-убийца, похитившая государство» и «Система убивает». Они, таким образом, опротестовали события, связанные со смертью депутата Сакребуло (городского собрания) Батуми, члена «Единого национального движения» Нугзара Путкарадзе. Мужчина скончался от сердечного приступа, но в оппозиции заявляют, что в последнее время он подвергался сильному давлению со стороны представителей «Грузинской мечты».

По словам гражданских активистов, власти страны несут ответственность не только за смерть Нугзара Путкарадзе, но и за трагедии Ии Керзая и Лексо Лашкарава. Они потребовали привлечения виновных к ответственности.

Ия Керзая, директор одной из школ Зугдиди, скончалась в результате инсульта в декабре 2018 года вскоре после проведения второго тура президентских выборов. Как заявили тогда родственники, на женщину оказывали давление, чтобы она поддержала кандидата Саломе Зурабишвили. В свою очередь оператор телеканала TV Pirveli Лексо Лашкарава умер через несколько дней после того, как был жестоко избит толпой радикалов во время массовых беспорядков в Тбилиси 5 июля 2021 года. Оппозиция и НПО тогда обвинили власти в подстрекательстве к насилию.