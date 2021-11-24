Оппозиция: кандидата в Батуми пытались подкупить за $100 000

По словам лидера батумской ячейки «Единого национального движения» Георгия Киртадзе, избранный по итогам выборов депутат Сакребуло (городского совета) от ЕНД Нугзар Путкарадзе подвергался давлению со стороны властей. Шесть дней назад мужчина скончался в результате сердечного приступа, но до того он передал своим однопартийцам аудиозаписи разговоров с некими людьми, предлагавшими ему деньги.

По словам Киртадзе, на переговоры к Путкарадзе пришли высокопоставленные лица времен Аслана Абашидзе – бывший начальник службы безопасности Аджарии Важа Табагадзе и экс-начальник службы безопасности Батуми Бадри Бакуридзе. Они якобы должны были подкупить депутата по поручению Давида Рижвадзе – отца главы правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

Цель, как утверждается, заключалась в том, чтобы переманить Путкарадзе на сторону «Грузинской мечты», поскольку правящая партия по итогам муниципальных выборов не смогла взять большинства в Сакребуло – у нее в батумском городском собрании лишь 16 депутатов, в то время как у оппозиционных сил – 19.

По словам Киртадзе, Табагадзе и Бакуридзе провели с оппозиционным депутатом ряд встреч, «а когда это стало уже невыносимым, он начал делать записи, и эти записи были предоставлены мне лично». На пресс-конференции в Батуми члены ЕНД включили аудиозаписи, которые, по их утверждению, свидетельствуют о том, что Нугзара Путкарадзе пытались подкупить, предлагая ему 100 000 долларов. Причем, 20% суммы просили вернуть им лично.

В связи с этим «Единое национальное движение» потребовало отставки Торнике Рижвадзе. Сам глава Аджарии, впрочем, обвинения категорически отвергает. По словам Рижвадзе, никто из членов его семьи на аудиозаписях на присутствует. Он заявил, что потребует от оппозиции извинений.