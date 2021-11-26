Публичный реестр Грузии приостановил регистрацию пророссийской партии

Национальное агентство публичного реестра Грузии приостановило регистрацию новой партии, основанной прокремлевской медиа-платформой Alt-Info. Как говорится в решении ведомства, документы, представленные для регистрации «Консервативного движения», не отвечают всем требованиям.

Речь, в частности, идет о несоответствии эмблемы партии описанному эскизу, противоречиях между разными статьями Устава и в целом недостаточность информации. К примеру, заявление в Реестр даже не содержит подписи генерального секретаря партии. Alt-Info дали 10-дневный срок для исправления недостатков.

Напомним, учредительный съезд «Консервативного движения» прошел в Тбилиси 22 ноября. На съезде были избраны члены политсовета партии и его председатель – Зураб Махарадзе.