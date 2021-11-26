Оппозиционной активистке в потасовке с полицией в Зугдиди сломали палец

Члену «Единого национального движения» Ани Цителадзе, пытавшейся сорвать голосование в Сакребуло (городском собрании) Зугдиди по бюджету на 2022 год, сломали палец. Об этом она написала на своей страничке в соцсети Facebook.

«Грузинская мечта» за неделю до истечения полномочий старого состава Сакребуло решила принять проект бюджета, по которому будет работать следующий созыв городского собрания. Оппозиция, считающая это решение незаконным, попыталась воспрепятствовать голосованию. В результате произошла потасовка между активистами и полицией.

Ани Цитлидзе вместе с другими людьми вытолкали из здания, после чего произошло столкновение. По словам девушки, палец ей сломали полицейские.

«Два месяца с фиксаторами, а потом операция. Ничего страшного, я буду бороться и с девятью пальцами», — написала Цителадзе.