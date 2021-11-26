МВД Грузии сообщило о задержании 6 человек на акциях в Батуми и Зугдиди

МВД Грузии сообщило о задержании на акциях протеста в Батуми и Зугдиди шести человек. В столице Аджарской автономной республики и региона Самегрело – Земо Сванети произошли волнения из-за утверждения уходящими составами Сакребуло (городских собраний) бюджетов на 2022 год. Оппозиция пыталась воспрепятствовать голосованию.

По данным министерства внутренних дел, на акции перед Сакребуло Зугдиди были задержаны два человека, в Батуми – четыре. В МВД призвали граждан в ходе массовых собраний соблюдать требования закона и подчиняться требованиям правоохранителей. «В противном случае полиция будет действовать в рамках своих полномочий, и каждый случай нарушения будет немедленно пресечен», — говорится в заявлении ведомства.