Саакашвили поздравил Грузию с годовщиной «Революции роз» и поклялся вернуть былую славу

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили распространил заявление, приуроченное к 18-летию «Революции роз». В публикации, появившейся на Facebook-странице Саакашвили, политик обещает вернуть Грузии былую славу.

«Мои особенные люди, до революции Грузия была территорией, а затем стала государством. Грузия стала «нацией среди других народов», как мечтал Ильи Чавчавадзе. Грузия была в темноте и засияла. Мы доказали, что мы не маленькая деревня, став ведущей страной-реформатором мира. Президент США экстренно приехал и назвал нас «маяком мировой демократии». Он сказал мне, что этот визит был самым запоминающимся и вдохновляющим путешествием в его жизни».

Грузины — особенная нация! Мы не заслуживаем ни бедности, ни тьмы! Мы не ленились, как пытаются показать они, мы работали и развивались быстрее всех эти 9 лет.

Если бы я не верил в мужество и величие своего народа, я бы не рисковал своей жизнью и не приехал бы сейчас. Да, я отдал свою жизнь в ваши руки, потому что я верю в вас, и вы должны верить в свои собственные силы.

Поколение «Революции роз» — это люди, получившие высшее образование без взяток, те, кто учился за границей на государственное финансирование, те, кто вырос в безопасной школе и вышел в жизнь в некриминальную среду. Поколение «Революции роз» — это свободные очаровательные девушки и мальчики, для которых свобода является высшей ценностью.

Когда мне представили первое издание государственного гимна Грузии, я добавил слова (которые были удалены) — «Свобода сегодня наша»… Это девиз моей жизни, и эти слова как никогда актуальны для нас сегодня.

«Революция роз» сделала Грузию суперзвездой региона и стала источником вдохновения для миллионов людей. Она был вдохновителем революций в Украине, Киргизии, Ливане, арабском мире. О наших реформах говорил весь мир, поэтому Грузия заслужила особую со стороны врага.

Наша страна вернет былую славу и величие! Сегодня перед вами, спустя 18 лет, еще раз клянусь!

Нам всем нужно объединиться, несмотря на прошлое, ради будущего!», — написал третий президент.

Напомним, сегодня 23 ноября ровно 18 лет с «Революции роз» в Грузии. 23 ноября 2003 года в стране произошел переворот, во главе которого стоял Михаил Саакашвили. После продолжительного застоя 90-х и начала нулевых к власти пришло правительство «Единого национального движения», которое руководило страной 2 парламентских срока вплоть до 2012-го, когда в стране произошла мирная смена власти.