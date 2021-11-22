В годовщину «Революции роз» в центре Тбилиси протянется живая цепь

По случаю 18-й годовщины «Революции роз» завтра 23 ноября от Площади Свободы до Площади Роз будет протянута живая цепь. Анонс мероприятия появился в социальной сети Facebook.

«После 23 ноября 2003 года Грузия стала страной без коррупции. Молодежи предоставилась возможность получения высшего образования без «блатов». Были розданы замороженные и увеличенные пенсии, мы получили патрульную полицию вместо русского «ГАИ». Мы получили натренированную армию вместо голодной армии, порядок — вместо криминала, строительство — вместо темноты, Аджарию без Аслана [Абашидзе], реформы — вместо стагнации и что самое главное Запад — вместо России.

Спустя 18 лет все, кто остался верен основным целям и принципам «Революции роз», выстроятся в живую цепь от площади Свободы до площади Роз», — говорится в анонсе.

Завтра, 23 ноября будет ровно 18 лет с «Революции роз» в Грузии. 23 ноября 2003 года в стране произошел переворот, во главе которого стоял Михаил Саакашвили. После продолжительного застоя 90-х и начала нулевых к власти пришло правительство «Единого национального движения», которое руководило страной 2 парламентских срока вплоть до 20212-го, когда в стране произошла мирная смена власти.