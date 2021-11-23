В Тбилиси пройдет фестиваль современного искусства имени братьев Зданевичей

Арт-вилла Гарикула представляет в Тбилиси 13-й фестиваль современного искусства имени братьев Зданевичей. Fest i Nova 2021 будет проходить с 24 по 30 ноября.

В этом году фестиваль посвящен изучению постпандемической ситуации. Во время пандемии социальное пространство было практически уничтожено, что поставило отношения людей друг с другом под угрозу исчезновения. После пандемии мы должны заново учиться контактировать с «другими». Однако мы требуем от «других» безопасного сходства, поскольку разнообразие становится опасным. Однако «другой» – единственная возможность перемен, единственный способ продолжить жизнь.

Основные вопросы фестиваля: как строится восприятие разнообразия в постпандемическом мире? Есть ли у нас шанс встретить «другого» с его собственной инаковостью?

На выставке будут представлены шесть разных работ, которые объединяются друг с другом вокруг главных вопросов фестиваля в одном пространстве.

Участниками Fest i Nova 2021 стали: Саломе Гагуа, Мари Калабегашвили, Тамуса Заркуа, Гванца Джгушиа, Лола Мачарашвили, Ника Коплатадзе.

Церемония открытия пройдет 24 ноября в 18.00. Организаторы отмечают, что в связи с COVID-ситуацией в стране фестиваль был перенесен из арт-виллы Гарикула в Тбилиси. Экспозиция будет представлена по адресу: Тбилиси, ул. А. Церетели, 142.