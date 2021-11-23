Омбудсмен опубликовала временное решение ЕСПЧ по делу экс-президента

Народный защитник Грузии Нино Ломджария публикует письмо Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 19 ноября, в котором инстанция определяет новую временную меру и поручает грузинскому государству обеспечить адекватное обращение с Михаилом Саакашвили на основании заключения экспертной группы Омбудсмена.

В письме Страсбургский суд ссылается на временную меру, вынесенную им 10 ноября, и отмечает, что экс-президент должен немедленно прекратить голодовку, а правительство должно предоставить ему адекватную медицинскую помощь в новом медицинском учреждении. Лечение должно учитывать заключение врачебного консилиума от 17 ноября.

Напомним, заключение экспертной группы Омбудсмена относительно состояния здоровья Михаила Саакашвили, было расценено властями, как «политически мотивированное» и даже «фейковое» Председатель партии власти не раз обвинял Нино Ломджария в сговоре с «Национальным движением», а членов экспертной группы в политической предвзятости.

Публикацию Ломджария сопроводила статусом:

«Интересно, что они скажут сейчас, когда «фейк» и непрофессионально оформленное медицинское заключение стало основанием для решения Страсбургского суда?», — написала она.