Заключение экспертной группы Омбудсмена: Саакашвили нужно срочно перевести в многопрофильную клинику

Группа медицинских экспертов, сформированная Народным защитником Грузии, публикует отчет о результатах мониторинга состояния здоровья Михаила Саакашвили.

Согласно отчету, исходя из критичности состояния пациента, его лечение необходимо немедленно продолжить в функционально исправном и многопрофильном госпитале, в частности, в отделении интенсивной терапии. Требуемым условиям больница 18-го пенитенциарного учреждения не соответствует, пишет Interpressnews.

«Оценка состояния пациента. Текущий статус — критический.

Факторы риска:

48 дней голодовки подтверждены;

Энцефалопатия Вернике;

Персистентная гипокалиемия — с 08.11.2021 г.;

Анемия — талассемия + высокая вероятность гастроэнтерологического кровотечения;

Отказ от полноценного лечения;

Среда высокого стресса.

Ожидаемые осложнения в ближайшем будущем

Обострение энцефалопатии Вернике — с комой, эпилептическим статусом;

Летальная аритмия, вызванная гипокалиемией, рабдомиолиз, почечная недостаточность;

Гастроэнтерологическое кровотечение;

Гемолиз — талассемия + гипофосфатемия;

Пульмональный эмболизм (из-за иммобилизации и дегидрации).

Сердечная недостаточность;

В случае прекращения голодания — синдром восстановления (рефидинга) питания».

По мнению группы экспертов, лечебное учреждение, в котором находится пациент, находится на этапе формирования, там функционирует часть медицинской аппаратуры, часть – в режиме тестирования. На месте нет части высокотехнологичных исследований, что делает невозможным замкнутый цикл.

«В плане медицинского персонала, в настоящее время на месте врач внутренней медицины и реанимационная бригада, которые доступны 24 часа в сутки, однако часть специалистов, потенциально необходимых пациенту, не находятся на месте постоянно.

В случае возможного ухудшения состояния пациента этот вопрос вызовет проблему, поскольку имеющейся на месте группы будет недостаточно для управления пациентом», — сказано в отчете.

Также отмечается, что в случае возникновения некоторых опасных для жизни осложнений (например, инфаркт, инсульт, тромбоэмболия), по пояснению местного персонала, планируется перевод пациента в другое медицинское учреждение, что исходя из его состояния связано с потерей времени, что в свою очередь, создает критическую опасность для жизни пациента.

«Исходя из специфики пациента, принятие решения об неотложном переводе требует длительной координации между различными звеньями.

Исходя из критического состояния пациента, рекомендовано незамедлительно продолжить его лечение в функционально исправном, полипрофильном госпитале с большим опытом, в частности в отделении интенсивной терапии, условиям которого клиника 18-го учреждения не соответствует», — говорится в заключении врачей-специалистов.