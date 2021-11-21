Иванишвили против Credit Suisse: в Бермудском суде миллиардер поговорил о Грузии

19 ноября в суде Бермудских островов прошло слушание по делу Иванишвили против швейцарского банка Credit Suisse Group AG. В руках журналистов «Субботней Формулы» оказались записи показаний грузинского миллиардера.

В частности, в зале заседаний Иванишвили упомянул действующего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, причем как «ассистента».

«Я сделаю одну небольшую ремарку о Гарибашвили и об ассистентах будет хорошо, раз их так интересует Гарибашвили. Гарибашвили не был авторитетом для меня. Гарибашвили не был финансистом. Если Credit Suisse говорил мне что-то подписать как это мог перепроверить Гарибашвили. Вот письма, которые отправлялись, аналогично, приезжала делегация, которая хотела согласовать время. Скажем я хотел перечислить какие-то деньги, осуществить звонки, организовать встречу и похожее. Раз в месяц ему нужно было узнавать сколько денег на счету, каков остаток пр.», — сказал Иванишвили.

На уточняющий вопрос был ли действующий глава кабмина секретарем миллиардера, основатель «Грузинской мечты» заметил: «Называйте как хотите, как хотите, так и упоминайте».

Не преминул Иванишвили и похвастаться, о своих намерениях самый богатый гражданин Грузии предупредил суд заранее.

«Я немного похвастаюсь, извините, но вы не найдете в политической истории, что пришла команда, победила, я был назначен первым лицом Грузии и все, что я обещал народу, я сделал. Через год, находясь на пике, я оставил свою должность. Второго такого примера нет в мировой политической истории, чтобы вы знали. Все ходили за мной, никто не хотел меня отпускать настолько я был популярным», — отметил он.

Напомним, Бидзина Иванишвили продолжает судиться с Credit Suisse Group AG. Основатель «Грузинской мечты» судится со Швейцарским банком в Сингапуре, Новой Зеландии и на Бермудах. Последняя тяжба считается самой важной, т.к. именно здесь Иванишвили потерял почти половину инвестированной суммы.

В ноябре 2019 года Бидзина Иванишвили дал интервью Bloomberg, в котором рассказал о том, как был обманут в швейцарском банке Credit Suisse на $ 140 млн. По словам миллиардера, он не мог представить, что его смогут обмануть в западном банке так, как не обманывали «в дикой России» в 90-е годы. Тогда Иванишвили заявил, что сделает все, «что бы ни потребовалось и сколько бы времени это ни заняло», чтобы отсудить потерянные миллионы. Дело вовсе не в деньгах, а в принципе. «У меня [денег] больше, чем нужно», – признавался иностранному изданию миллиардер.