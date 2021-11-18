Правовой спор Иванишвили с Credit Suisse продолжается

Грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили продолжает судиться с Credit Suisse Group AG. Основатель «Грузинской мечты» судится со Швейцарским банком в Сингапуре, Новой Зеландии и на Бермудах. Последняя тяжба считается самой важной, т.к. именно здесь Иванишвили потерял почти половину инвестированной суммы.

Очередное заседание суда Бермудских островов состоится завтра, 19 ноября. В этой связи издание Bloomberg вспоминает интервью Иванишвили двухлетней давности.

«Такое нахальство, которое я испытал в отношениях с Credit Suisse, я не испытывал даже в условиях самого дикого капитализма постсоветских России и Грузии. Я никогда и нигде не видел такого плохого отношения к клиенту. Это был шок такого масштаба, который изменил мое мировоззрение», — заявил миллиардер Bloomberg.

Напомним, в ноябре 2019 года Бидзина Иванишвили дал интервью Bloomberg, в котором рассказал о том, как был обманут в швейцарском банке Credit Suisse на $ 140 млн. По словам миллиардера, он не мог представить, что его смогут обмануть в западном банке так, как не обманывали «в дикой России» в 90-е годы. Тогда Иванишвили заявил, что сделает все, «что бы ни потребовалось и сколько бы времени это ни заняло», чтобы отсудить потерянные миллионы. Дело вовсе не в деньгах, а в принципе. «У меня [денег] больше, чем нужно», – признавался иностранному изданию миллиардер.

Примечательно, что в апреле 2021-го Credit Suisse подал в Лондонский суд на Иванишвили и других инвесторов, потерявших деньги из-за бывшего менеджера банка Патриса Лескодрона. Банк намеревался наказать миллиардера и других ответчиков за решение опубликовать копию отчета швейцарского банковского регулятора (FINMA) о деле Лескодрона, который был осужден за мошенничество.

Credit Suisse — один из крупнейших швейцарских банков со штаб-квартирой в Цюрихе, который уже более 160 лет управляет частными капиталами по всему миру. Банк широко представлен на всех пяти континентах, предоставляя услуги как частным клиентам, так и компаниям с большим оборотом.