Глава МИД: участие Грузии в формате «3+3» невозможно

Участие Грузии в формате «3+3» невозможно. Об этом министр иностранных дел, вице-премьер Давид Залкалиани заявил в ходе своего выступления в парламенте 19 ноября. По его словам, Тбилиси не планирует участвовать в переговорном формате, который должен объединить три страны Южного Кавказа – Азербайджан, Армению и Грузию, а также три региональные державы – Иран, Россию и Турцию.

«Это невозможно, когда наши территории оккупированы. Невозможно участвовать в каком-либо политическом, геополитическом проекте. Вместе с тем, мы предлагаем другие платформы – сотрудничество между странами Южного Кавказа. Предлагаем сделать Тбилиси местом диалога по конкретным экономическим проектам, инфраструктурным проектам, отношениям между народами, чтобы это стало основой для долгосрочного мира в регионе. Этому служит инициатива премьер-министра относительно политики мирного соседства», — сказал Залкалиани.

По словам главы МИД, цель Грузии – вовлечь западных партнеров в текущие региональные проекты, чтобы не осталось пустого места для России. «Грузия не будет участвовать в инициативе «платформы шести». Я об этом сообщил и во время визитов в Турции и Азербайджане», — добавил министр.

С инициативой создания платформы «3+3» первым выступил премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Проект, при этом, поддержали Азербайджан, Иран и Россия. Против формата выступают Грузия и Армения, поскольку имеют неурегулированные конфликты с соседями. Кроме того, критики платформы заявляют, что она вытесняет из региона Запад – США и Евросоюз.