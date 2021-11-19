Омбудсмен Грузии заявила о риске развития комы у Саакашвили

Народный защитник Грузии Нино Ломджария вновь обратилась к правительству Грузии с призывом госпитализировать третьего президента страны Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. Ее адресатами стали министр юстиции и Специальная пенитенциарная служба.

Омбудсмен призывает немедленно перевести экс-президента в исправно функционирующую и имеющую большой опыт работы многопрофильную больницу. По словам Ломджария, это необходимо, поскольку налицо высокая вероятность развития эпилептического статуса или комы, вызванных энцефалопатией Вернике (неврологическое расстройство, характеризующееся поражением головного мозга), что, в свою очередь, может привести к летальному исходу.

Народный защитник подчеркивает, что для полноценной оценки очаговых процессов в головном мозге необходимо обследование при помощи МРТ, включая МР венографию.

Отметим, что после заключения созданной Народным защитником группы врачей, заявившей о критическом состоянии здоровья экс-президента Михаила Саакашвили и рекомендовавшей перевести его в многопрофильную клинику, члены правящей «Грузинской мечты» начали критиковать Нино Ломджария и медиков. Более того, лидер правящей команды Ираклий Кобахидзе заявил, что если это «фейк»-заключение станет основанием для госпитализации Саакашвили в гражданскую больницу и за этим последует сценарий, которого «они боятся», то может встать вопрос ответственности и Омбудсмена, и конкретных врачей. В ответ Ломджария заявила, что риторика Кобахидзе выходит за рамки законодательства и является попыткой запугивания.