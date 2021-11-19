Киев призвал Тбилиси перевести Саакашвили в многопрофильную клинику

Министерство иностранных дел Украины обеспокоено ухудшением состояния здоровья гражданина страны Михаила Саакашвили, который находится в больнице при глданской тюрьме в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

2Украинская сторона возобновляет обращение к грузинским властям обеспечить Михеила Саакашвили надлежащей медицинской помощью, в частности перевести его в многопрофильное медицинское учреждение для оказания неотложной помощи», — говорится в сообщении.

В Киеве отмечают, что украинские дипломаты в Грузии ожидают согласования их запроса, чтобы сегодня (19 ноября) посетить Саакашвили, взаимодействуют с адвокатами и правозащитниками, а также поддерживают регулярную связь с родственниками.

«Украина и дальше будет уделять особое внимание соблюдению прав украинского гражданина Михеила Саакашвили и возвращению его в Украину», — заявили в МИД.