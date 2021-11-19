Омбудсмен Украины поддержала перевод Саакашвили в больницу в третьей стране

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала власти Грузии разрешить перевод экс-президента страны Михаила Саакашвили в больницу в третьей стране, где смогут обеспечить его реабилитацию после голодовки. Об этом Омбудсмен заявила на брифинге 18 ноября.

«Призываю грузинские власти прислушаться к заключениям специализированной комиссии врачей и немедленно обеспечить перевод гражданина Украины Михеила Саакашвили в больницу, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и отвечает стандартам оказания медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций комиссии», – сказала Денисова.

Уполномоченная по правам человека также призвала другие страны и международные правозащитные организации «поддержать позицию относительно необходимости отсрочки исполнения судебных приговоров в отношении Саакашвили до его реабилитации после голодовки». Кроме того, Денисова выступила за «перевод его для такой реабилитации в медицинское учреждение, имеющее ресурсы и опыт вывода из длительного голодания и восстановления функций организма, в третьей стране».

Отметим, что 15 ноября Омбудсмен Украины прибыла в Грузию, чтобы навестить Саакашвили в больнице глданской тюрьмы. Но ей в этом было отказано.