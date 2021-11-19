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Омбудсмен Грузии считает, что Саакашвили должен прекратить голодовку

SOVAОт

Народный защитник Грузии Нино Ломджария считает, что третий президент страны Михаил Саакашвили должен прекратить голодовку. Об этом Омбудсмен написала на своей странице в соцсети Facebook.

«Я считаю, что Михаил Саакашвили должен прекратить голодовку, потому что, по мнению врачей, продолжение голодовки на данном этапе, скорее всего, приведет к летальному исходу. Теперь очередь будет за Страсбургским судом, который должен оценить, предложило ли государство безопасные условия и высококвалифицированную медицинскую помощь пациенту, который согласился на призыв суда прекратить голодовку», — написала Ломджария.

Напомним, 19 ноября министр юстиции Рати Брегадзе выступил с предложением перевести Михаила Саакашвили из больницы при глданской тюрьме №18 в Тбилиси в военный госпиталь в Гори. Сам экс-президент ранее обещал прекратить голодовку, если его переведут из тюремной клиники в многопрофильное медицинское учреждение гражданского типа.

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