Омбудсмен Грузии считает, что Саакашвили должен прекратить голодовку

Народный защитник Грузии Нино Ломджария считает, что третий президент страны Михаил Саакашвили должен прекратить голодовку. Об этом Омбудсмен написала на своей странице в соцсети Facebook.

«Я считаю, что Михаил Саакашвили должен прекратить голодовку, потому что, по мнению врачей, продолжение голодовки на данном этапе, скорее всего, приведет к летальному исходу. Теперь очередь будет за Страсбургским судом, который должен оценить, предложило ли государство безопасные условия и высококвалифицированную медицинскую помощь пациенту, который согласился на призыв суда прекратить голодовку», — написала Ломджария.

Напомним, 19 ноября министр юстиции Рати Брегадзе выступил с предложением перевести Михаила Саакашвили из больницы при глданской тюрьме №18 в Тбилиси в военный госпиталь в Гори. Сам экс-президент ранее обещал прекратить голодовку, если его переведут из тюремной клиники в многопрофильное медицинское учреждение гражданского типа.