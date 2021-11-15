Экс-премьер: публикация унижающих достоинство кадров Саакашвили оскорбляет каждого грузина

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выступил с критикой в связи с обнародованием Специальной пенитенциарной службой кадров с Михаилом Саакашвили. Речь идет о записи, на которой третьего президента Грузии нагого по пояс группа людей за ноги и руки заносит в клинику при глданской тюрьме.

«Попадание видеокадров заключенного Саакашвили в открытый доступ и особенно издевки, начавшиеся на российских телеканалах, оскорбительны для каждого грузина и наносят вред стране и правительству < >

Также я считаю, что заключенному Саакашвили государство должно обеспечить такую ​​медицинскую помощь, которую требуют его врачи. Это, в первую очередь, вопрос достоинства правительства «Грузинской мечты», а затем и страны, потому что как бы мы ни оценивали лично Михаила Саакашвили и его политическое наследие, он все равно остается бывшим президентом Грузии», — гласит пост экс-премьера.