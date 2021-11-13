Кобахидзе: Саакашвили нельзя пускать во власть, как педофила – в детский сад

Как нельзя педофила вернуть на должность заведующего детским садом, так и Саакашвили, «Национальное движение», Угулава и т. д. не вернуть во власть. Об этом заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в эфире PalitraNews.

По его словам, единственным путем для примирения с «Единым национальным движением» может стать торжество правосудия и раскаяние с их стороны: «если кто-либо из них способен покаяться, имеет мужество и достоинство».

«Существуют разные типы преступников. Например, преступники, которые что-то украли, и у них есть ресурс для ресоциализации, то есть они могут вернуться к нормальной общественной жизни, больше не воровать, стать полноправными членами общества и т. д. Но есть и другие типы преступников, например, педофилы», — сказал Кобахидзе.

Комментируя кадры с участием третьего президента Грузии, опубликованные Пенитенциарной службой, председатель правящей партии заявил: «Как будто общественность впервые увидела Михаила Саакашвили в столь позорной ситуации».

«Когда он был президентом, мы помним случай в Гори – Саакашвили сбежал от несуществующих самолетов. А как он залез на крышу в Украине, как украинские правоохранители тащили его за волосы… Все это не новость», — добавил лидер «Грузинской мечты».

По его словам, при переводе экс-президента в тюремную больницу в Глдани сотрудники пенитенциарной системы применили минимальные меры принуждения. Кобахидзе также выразил уверенность, что цель «Единого национального движения» – вызволить Саакашвили из тюрьмы, и именно этому служит требование о переводе его в клинику гражданского сектора.